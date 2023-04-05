Израильские войска штурмуют мечеть в Иерусалиме

Аль-Акса - одно из самых святых мест в исламе, расположенное на вершине холма вместе с Храмовой горой, самым святым местом для евреев. Палестинцы считают это место национальным символом, и штурм мечети Аль-Акса израильскими силами безопасности стал основным катализатором 11 дней ожесточенных столкновений в 2021 году.



В ответ на штурм была выпущена серия ракет из сектора Газа, которым управляет палестинская военизированная группировка ХАМАС. Затем Израиль заявил, что нанес авиаудары по местам хранения и производства оружия ХАМАС.

С начала священного мусульманского месяца Рамадан 22 марта некоторые палестинские верующие пытаются остаться на ночь в Аль-Аксе, что обычно разрешается только в последние 10 дней праздничного периода, сообщает The Associated Press. Израильская полиция ежедневно входила на территорию храма, чтобы выдворить верующих, сообщает AP.



После того, как десятки тысяч людей посетили молитву в Аль-Аксе во вторник вечером, израильские чиновники заявили, что были вынуждены войти в комплекс, когда сотни палестинских "агитаторов" забаррикадировались внутри мечети, вооруженные фейерверками и камнями.