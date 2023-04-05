Volkswagen ID.7 Preview Drive: новый электрический седан

дно из свободных мест имеет форму седана, и компания заполнит его, когда превратит концепт ID.Aero, представленный в 2022 году, во флагманский седан под названием ID.7. Дебют модели состоится только в 2023 году, но у меня была возможность взять прототип на тест.



Слово "флагман" является неопределенным; оно означает разные вещи для разных компаний. Вы не на том пути, если думаете о продолжении Phaeton, недооцененной роскошной барже Bentley, разработанной для борьбы с S-классом и выпущенной в 2004 году. ID.7 будет позиционироваться ближе к Arteon, что означает, что он будет большим и дорогим для Volkswagen, а не большим и дорогим, как раньше.

Он разрабатывается не для того, чтобы конкурировать на той же арене, что, скажем, Mercedes-Benz EQS или BMW i7.



Я не могу рассказать вам много о внешнем дизайне ID.7, потому что я поклялся хранить тайну до официального представления седана 17 апреля. Могу лишь сказать, что, как и концепт, серийная модель была спроектирована таким образом, чтобы быть максимально аэродинамичной.