Он был приговорен к смертной казни 23 года назад после нарушения жестких законов Малайзии о наркотиках, когда его поймали с 851 граммом (1,9 фунта) каннабиса.
Но молитвы Сити Забида были услышаны на этой неделе, когда парламент принял масштабные правовые реформы, отменяющие обязательную смертную казнь в Малайзии. "Радость была огромной", - сказала прослезившаяся Сити Забида, выступая из своей квартиры в штате Селангор, недалеко от столицы Куала-Лумпур.
Она сказала, что ее сын заявил, что друг заставил его нести наркотики, а затем сделал его козлом отпущения после ареста. Судья отклонил предыдущую попытку семьи подать апелляцию на приговор.
Она рассказала, как упала в обморок после того, как услышала решение судьи, опасаясь, что законные пути для ее сына закрыты. "Я могу жить без мужа, но не без детей", - сказала она.
Более 1300 человек, которым грозит смертная казнь или пожизненное заключение в Малайзии, включая тех, кто исчерпал все судебные апелляции, могут добиваться пересмотра приговора в соответствии с новыми правилами, принятыми в понедельник.
Радость малайзийской матери: сын получил шанс на освобождение от смертной казни
На протяжении последних двух десятилетий малайзийская мать Сити Забида Мухаммад Расид надеялась на чудо, чтобы спасти своего сына Разали от смертной казни.
Он был приговорен к смертной казни 23 года назад после нарушения жестких законов Малайзии о наркотиках, когда его поймали с 851 граммом (1,9 фунта) каннабиса.
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