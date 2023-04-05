Радость малайзийской матери: сын получил шанс на освобождение от смертной казни

Он был приговорен к смертной казни 23 года назад после нарушения жестких законов Малайзии о наркотиках, когда его поймали с 851 граммом (1,9 фунта) каннабиса.



Но молитвы Сити Забида были услышаны на этой неделе, когда парламент принял масштабные правовые реформы, отменяющие обязательную смертную казнь в Малайзии. "Радость была огромной", - сказала прослезившаяся Сити Забида, выступая из своей квартиры в штате Селангор, недалеко от столицы Куала-Лумпур.



Она сказала, что ее сын заявил, что друг заставил его нести наркотики, а затем сделал его козлом отпущения после ареста. Судья отклонил предыдущую попытку семьи подать апелляцию на приговор.



Она рассказала, как упала в обморок после того, как услышала решение судьи, опасаясь, что законные пути для ее сына закрыты. "Я могу жить без мужа, но не без детей", - сказала она.



Более 1300 человек, которым грозит смертная казнь или пожизненное заключение в Малайзии, включая тех, кто исчерпал все судебные апелляции, могут добиваться пересмотра приговора в соответствии с новыми правилами, принятыми в понедельник.