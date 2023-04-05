"Предположительно правовые вопросы не должны использоваться в избирательных, политических целях", - сказал Лопес Обрадор на пресс-конференции. "Вот почему я не согласен с тем, что они делают с экс-президентом Трампом".
Во вторник Трампу были предъявлены обвинения по 34 уголовным статьям в фальсификации деловой документации в рамках исторического дела, связанного с обвинениями в том, что он организовал денежные выплаты двум женщинам до выборов в США 2016 года, чтобы предотвратить публикацию информации об их сексуальных контактах с ним.
Трамп, первый действующий или бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения, не признал себя виновным.
Левый популист Лопес Обрадор сравнил дело Трампа с декабрьским отстранением от власти бывшего президента Перу Педро Кастильо, который был отстранен от должности и арестован после попытки распустить конгресс.
"Это должен решать народ", - сказал Лопес Обрадор, который заявил, что не может сказать, виновен Трамп или нет.
Президент Мексики критикует обвинения Трампа в уголовном преступлении
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в среду, что он не согласен с уголовными обвинениями, выдвинутыми против бывшего президента США Дональда Трампа в Соединенных Штатах.
"Предположительно правовые вопросы не должны использоваться в избирательных, политических целях", - сказал Лопес Обрадор на пресс-конференции. "Вот почему я не согласен с тем, что они делают с экс-президентом Трампом".
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