Президент Мексики критикует обвинения Трампа в уголовном преступлении

"Предположительно правовые вопросы не должны использоваться в избирательных, политических целях", - сказал Лопес Обрадор на пресс-конференции. "Вот почему я не согласен с тем, что они делают с экс-президентом Трампом".



Во вторник Трампу были предъявлены обвинения по 34 уголовным статьям в фальсификации деловой документации в рамках исторического дела, связанного с обвинениями в том, что он организовал денежные выплаты двум женщинам до выборов в США 2016 года, чтобы предотвратить публикацию информации об их сексуальных контактах с ним.



Трамп, первый действующий или бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения, не признал себя виновным.



Левый популист Лопес Обрадор сравнил дело Трампа с декабрьским отстранением от власти бывшего президента Перу Педро Кастильо, который был отстранен от должности и арестован после попытки распустить конгресс.



"Это должен решать народ", - сказал Лопес Обрадор, который заявил, что не может сказать, виновен Трамп или нет.