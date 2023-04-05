Электрический и газовый варианты Hyundai Kona 2024 года представлены в Нью-Йоркском автосалоне

Новое поколение Kona начинается с электрической модели (желтый цвет выше), так как Hyundai утверждает, что при разработке нового поколения приоритетной была электрическая модель.

На практике это означает, что Kona оснащена переключателем передач, установленным на колонке, чтобы освободить место на центральной консоли, и многочисленными общими элементами дизайна с моделями Ioniq от Hyundai. Платформа Kona не претерпела радикальных изменений, чтобы EV существенно отличалась от прежней - автомобили на платформе E-GMP все еще правят там - но улучшения EV все же есть.

Он оснащен самой маленькой батареей, размер которой увеличился до 64,8 кВтч, что, по словам Hyundai, обеспечивает запас хода в 260 миль - цифры EPA пока недоступны, но Kona Electric 2023 года будет рассчитан на 258 миль.

Для этого поколения Kona Electric также будет доступен меньший блок батарей емкостью 48,6 кВтч, который обеспечивает запас хода 197 миль. Это первый случай, когда Hyundai предлагает Kona Electric с двумя разными блоками.