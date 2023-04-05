Китайские огурцы: достоинства и недостатки

Этот вид огурцов был создан искусственным путем. Плоды китайских сортов способны вырастать до 80 см.

Они отличаются от обычных огурцов вкусом и запахом. Их аромат более фруктовый, а на вкус они слаще и нежнее.

Плюсы:

плоды быстро растут и созревают;

растения устойчивы к низким температурам;

китайские сорта отличаются большой урожайностью;

плодоносят все лето до заморозков;

не прихотливые;

устойчивы к заболеваниям;

длинные плоды не перерастают и остаются нежными и вкусными;

очень ароматные.

Минусы:

низкая всхожесть семян;

короткий срок хранения;

сорванные плоды быстро теряют влагу и становятся дряблыми.

Китайские огурцы хорошо растут, как в тепличных условиях, так и в открытом грунте.

Самые неприхотливые сорта: Китайский змей, Изумрудный поток, Настоящий мужик, Аллигатор, Белый змей.