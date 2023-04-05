Китайские огурцы: достоинства и недостатки

Этот вид огурцов был создан искусственным путем. Плоды китайских сортов способны вырастать до 80 см.
Они отличаются от обычных огурцов вкусом и запахом. Их аромат более фруктовый, а на вкус они слаще и нежнее.
Плюсы:
плоды быстро растут и созревают;
растения устойчивы к низким температурам;
китайские сорта отличаются большой урожайностью;
плодоносят все лето до заморозков;
не прихотливые;
устойчивы к заболеваниям;
длинные плоды не перерастают и остаются нежными и вкусными;
очень ароматные.
Минусы:
низкая всхожесть семян;
короткий срок хранения;
сорванные плоды быстро теряют влагу и становятся дряблыми.
Китайские огурцы хорошо растут, как в тепличных условиях, так и в открытом грунте.
Самые неприхотливые сорта: Китайский змей, Изумрудный поток, Настоящий мужик, Аллигатор, Белый змей.