Он стал лишь третьим человеком, преодолевшим отметку в 200 миллиардов долларов, после технологических магнатов Джеффа Безоса и Элона Маска, состояние которых впоследствии упало.
Арно стал одним из основателей компании LVMH в 1980-х годах и является ее генеральным директором и председателем совета директоров. Французский конгломерат предметов роскоши владеет целым рядом брендов в области моды, парфюмерии, ювелирных изделий, часов и алкоголя, включая Marc Jacobs, Givenchy, Moët & Chandon, Fenty Beauty и Tiffany & Co.
В феврале дочь Арно, Дельфина, стала генеральным директором Dior. Но не только Дельфина поднялась по карьерной лестнице LVMH. Все четыре сына Бернара также работают в LVMH и ее брендах.
"Планирование преемственности на стратегических ролях сыграло важную роль в успехе ключевых брендов LVMH за последние 20 лет", - сказал аналитик Citi Томас Шове, согласно Reuters.
74-летний Арно не сказал, кого он хочет видеть на своем посту, но эта тема обсуждается каждый раз, когда он дает кому-то из своих отпрысков новую роль. В прошлом году LVMH повысила предельный возраст для своего генерального директора с 75 до 80 лет, продлив возможное пребывание Арно на этом посту.
Босс Louis Vuitton Бернар Арно: 3-й человек, состояние которого оценивается в 200 млрд $
Бернар Арно в настоящее время является самым богатым человеком в мире с состоянием около $201 млрд, согласно оценкам Bloomberg.
Он стал лишь третьим человеком, преодолевшим отметку в 200 миллиардов долларов, после технологических магнатов Джеффа Безоса и Элона Маска, состояние которых впоследствии упало.
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