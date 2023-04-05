Законопроект ожидает неопределенная судьба в правовом и политическом климате, который сделал Канзас исключением в политике в отношении абортов среди штатов с законодательными органами, возглавляемыми гоп-парламентариями. Законопроект распространяется не только на "неудачные" или "неудачные" аборты, но и на случаи, когда врачи вызывают роды, чтобы родить плод, который, как ожидается, умрет в течение нескольких минут или даже секунд вне утробы матери, что часто происходит из-за серьезных медицинских проблем.
Палата представителей Канзаса проголосовала 86-36 за одобрение предложенного закона о защите "родившихся живыми младенцев", аналогичного предложенному закону, который избиратели штата Монтана отклонили в ноябре. Сенат одобрил эту меру на прошлой неделе, и теперь она направлена губернатору-демократу Лоре Келли, которая наложила вето на подобный законопроект в 2019 году.
На прошлой неделе Сенат проголосовал за законопроект 31-9, что означает, что он прошел обе палаты с большинством более двух третей голосов, необходимым для преодоления возможного вето Келли.
"Мы можем иметь разные взгляды на аборты и все же согласиться с необходимостью принятия этого закона как гуманитарного вопроса", - говорится в совместном заявлении трех ведущих республиканцев Палаты представителей Канзаса.
Канзас принял законопроект, предусматривающий наказание врачей за аборты
Врачи, обвиняемые в недостаточном уходе за младенцами, могут столкнуться с судебными исками и уголовными обвинениями в соответствии с законопроектом, который получил окончательное одобрение в законодательном собрании штата.
Законопроект ожидает неопределенная судьба в правовом и политическом климате, который сделал Канзас исключением в политике в отношении абортов среди штатов с законодательными органами, возглавляемыми гоп-парламентариями. Законопроект распространяется не только на "неудачные" или "неудачные" аборты, но и на случаи, когда врачи вызывают роды, чтобы родить плод, который, как ожидается, умрет в течение нескольких минут или даже секунд вне утробы матери, что часто происходит из-за серьезных медицинских проблем.
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