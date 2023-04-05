Картошка-объеденье: как вырастить такие клубни, чтобы соседи обзавидовались

Есть несколько способов улучшить урожайность картофеля, добиться укрупнения клубней и избежать их болезней. Что это за способы?

Проращивание

Для этого перед посадкой клубни разложить в ящики, пересыпать влажными опилками или торфом. Держать при температуре плюс 12-15 градусов. Раз-два в сутки обрызгивать картофель отстоянной водой. При соблюдении такого режима быстро появятся ростки.

Перед посадкой обработать проросший картофель специальным раствором: развести в 10 л горячей воды 40 г мочевины, 60 г суперфосфата, 10 г борной кислоты и 7 г медного купороса. Настоять до остывания. Высаживать аккуратно, чтобы не сломать ни один росток.

Кербовка

На каждом клубне над спящими глазками сделать небольшой лунообразный надрез. Сложить в коробку и держать в тепле, пока ростки не достигнут 0,5 см в длину. Затем перенести в светлое прохладное место (плюс 6-8 градусов).

За десять дней до посадки пересыпать клубни влажным торфом или опилками, а затем обильно опрыскать комплексным минеральным удобрением либо биостимулятором.

Использовать болтушку

Болтушка в обработке клубней дает отличный эффект. Для этого в 5-6 л воды замочить 100 г ЭМ-бокашей (либо препарат Сияние), добавить стакан-полтора старого варенья или сахара, настаивать 3-4 часа.

Перед тем, как опустить картофелину в лунку, ее надо опустить в этот раствор. После такой обработки картошка реже болеет паршой и фитофторой. А урожай будет вдвое богаче, нежели у соседей.