Боня предстала перед поклонниками без грамма косметики на лице

Виктория Боня показала фанатам свои природные данные.

Знаменитость поделилась видео, где сначала появилась с пучком на голове и в бежевом гольфе. На лице звезды экрана нет макияжа.

После 43-летняя экс-участница шоу "Дом-2" закрыла камеру своего телефона, а когда убрала руку, то предстала перед поклонниками во всей красе.

Укладка, бежевый топ, профессиональный макияж - вот как выглядит Виктория после преображения.

Все манипуляции со своей внешностью Боня совершает под музыку, немного пританцовывая.

Подписчики селебрити восхитились ее естественной красотой, отметив, что ей можно дать максимум 25 лет, но никак не 43.

Эффектная внешность красавицы даже без нанесения косметики и прически поразила ее фолловеров.