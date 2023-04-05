Полиция Таиланда сообщила, что китайские прихожане церкви будут депортированы

Заместитель начальника национальной полиции Сурачате Хакпарн сказал, что представители Министерства иностранных дел и Иммиграционного бюро Таиланда проводят переговоры с Агентством ООН по делам беженцев и посольством США, чтобы обсудить судьбу 63 членов Святой реформаторской церкви Шэньчжэня, которые были доставлены в суд в прибрежном городе Паттайя в прошлую пятницу.



"В течение следующей недели они определенно будут депортированы. Но мы не знаем, в какую страну их депортируют", - сказал Сурахат агентству Ассошиэйтед Пресс.



Члены церкви, также известной как церковь "Мэйфлауэр", получили статус беженцев от агентства ООН после прибытия в Таиланд в прошлом году. Они говорят, что столкнулись с невыносимыми притеснениями в Китае и ищут убежища в США.



До прибытия в Таиланд члены церкви бежали на южнокорейский остров Чеджу в октябре 2019 года и оставались там почти три года, но решили уехать, так как стало ясно, что перспективы получить убежище там туманны.



Сотрудник Иммиграционного бюро, осведомленный о межведомственных обсуждениях в среду, сказал, что власти Таиланда "найдут способ" отправить членов церкви в третью страну.