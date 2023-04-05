В Гаити зафиксировано трехкратное увеличение числа похищений в начале 2023 года

Похищения, произошедшие с января по март, более чем в три раза превышают 127 похищений, зафиксированных CARDH в предыдущем квартале, и на 72% больше, чем за тот же период годом ранее.



Исследовательская группа по правам человека, базирующаяся в столице Порт-о-Пренс, в своем отчете заявила, что "экспоненциальный рост" может быть связан с необходимостью компенсировать потери, вызванные международными санкциями, введенными в конце прошлого года.



Такие страны, как США и Канада, ввели санкции против ряда высокопоставленных политиков и бизнесменов, которые, как считается, помогают финансировать и поставлять оружие хорошо вооруженным бандам, которые, по оценкам, сейчас контролируют большую часть страны.



CARDH заявила, что рост также может быть вызван новыми союзами, заключенными между бандами по мере того, как они расширяют свои территории, выводя "индустрию похищений" на новые рынки.



Группа также сослалась на перспективы предстоящих выборов и рост гражданских групп обороны, защищающих общины от банд, вместо недостаточно вооруженных полицейских сил, что вызывает ответные действия со стороны банд.