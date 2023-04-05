Похищения, произошедшие с января по март, более чем в три раза превышают 127 похищений, зафиксированных CARDH в предыдущем квартале, и на 72% больше, чем за тот же период годом ранее.
Исследовательская группа по правам человека, базирующаяся в столице Порт-о-Пренс, в своем отчете заявила, что "экспоненциальный рост" может быть связан с необходимостью компенсировать потери, вызванные международными санкциями, введенными в конце прошлого года.
Такие страны, как США и Канада, ввели санкции против ряда высокопоставленных политиков и бизнесменов, которые, как считается, помогают финансировать и поставлять оружие хорошо вооруженным бандам, которые, по оценкам, сейчас контролируют большую часть страны.
CARDH заявила, что рост также может быть вызван новыми союзами, заключенными между бандами по мере того, как они расширяют свои территории, выводя "индустрию похищений" на новые рынки.
Группа также сослалась на перспективы предстоящих выборов и рост гражданских групп обороны, защищающих общины от банд, вместо недостаточно вооруженных полицейских сил, что вызывает ответные действия со стороны банд.
В Гаити зафиксировано трехкратное увеличение числа похищений в начале 2023 года
За первые три месяца этого года на Гаити было зарегистрировано не менее 389 похищений, что в три раза больше, чем в последнем квартале 2022 года, поскольку банды пытаются возместить потери от международных санкций.
Похищения, произошедшие с января по март, более чем в три раза превышают 127 похищений, зафиксированных CARDH в предыдущем квартале, и на 72% больше, чем за тот же период годом ранее.
-
-
21:36
Иван Ободов
Мужчина из Техаса похвастался, что украл 50 000 долларов у мексиканского наркокартеля
Мужчина из Техаса похвастался, что украл 50 000 долларов у мексиканского наркокартеля. Менее чем через два часа он был похищен группой вооруженных людей из дома на юге Техаса и переправлен через границу.
-
21:30
Иван Ободов
Флоридское отделение NAACP призывает чернокожих не посещать штат
Флоридское отделение NAACP хочет, чтобы национальный совет издал совет по путешествиям по штату, призывая чернокожих людей избегать посещения или переезда в штат Флорида в ответ на ряд предложений, выдвинутых республиканским губернатором.
-
21:23
Иван Ободов
Полиция Таиланда сообщила, что китайские прихожане церкви будут депортированы
Более 60 самоизгнанных членов китайской христианской церкви, которые были задержаны в Таиланде после получения статуса беженца ООН, будут депортированы к следующей неделе, вероятно, в третью страну, сообщили официальные лица в среду.
-
-