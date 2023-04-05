Флоридское отделение NAACP призывает чернокожих не посещать штат

"Все это - переломный момент", - сказала Yahoo News Иветт Льюис, президент отделения NAACP округа Хиллсборо. "Мы призывали больше людей голосовать, но это не сработало, потому что [экстремистские республиканцы] получили больше власти, и вот мы здесь. Мы должны были занять решительную позицию, потому что это зашло слишком далеко".



Льюис, возглавляющий крупнейшее отделение в штате, представил идею рекомендации на конференции NAACP штата Флорида в конце прошлого месяца после того, как почувствовал, что все другие варианты были исчерпаны, и группа единогласно проголосовала за нее. Рекомендация будет рассмотрена национальным советом NAACP, когда он соберется в следующем месяце.

Но некоторые критики обеспокоены тем, что совет будет иметь непредвиденные последствия для той самой группы населения, которой он призван помочь: чернокожих жителей Флориды.



Риче Дж. Дэниел Барнс, профессор антропологии и афроамериканских исследований в Университете Флориды, сказала Yahoo News, что, по ее мнению, совет делает именно то, чего хотят правительственные чиновники, а именно - не допускает тех, кто с ними не согласен, и создает эксклюзивную среду, состоящую только из единомышленников.