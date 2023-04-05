Мужчина из Техаса похвастался, что украл 50 000 долларов у мексиканского наркокартеля

ФБР утверждает, что он до сих пор числится пропавшим без вести.



Свидетели подслушали, как Эрик Тадео Рамирес хвастался по телефону неизвестной женщине о краже денег у Картеля дель Норесте, находясь на домашней вечеринке в Ларедо, городе недалеко от границы США с Мексикой, около 11 часов вечера 23 марта, согласно показаниям под присягой, с которыми ознакомилась газета Laredo Morning Times.



В 12.45 24 марта группа из двух или трех человек в масках прибыла на место на синем пикапе Dodge и напала на Рамиреса, после чего заставила его сесть в машину, сообщило ФБР, пишет Morning Times.



Примерно через час машина пересекла границу Мексики, и на видеозаписи видно, как мужчина с окровавленным лицом пытается выйти через пассажирскую дверь машины, когда она еще не тронулась с места. Согласно заявлению под присягой, его затащили обратно в машину.



Власти установили, что автомобиль был зарегистрирован на мать Джонатана Кавриалеса. С тех пор он был арестован по обвинению в похищении человека.