Погребняк заявила, что не расставалась с мужем

Блогер и по совместительству дизайнер Мария Погребняк заявила в интервью "Пятому каналу", что информация о ее разрыве с мужем Павлом Погребняком не является достоверной.

Знаменитость заверила, что, если в ее личной личной жизни что-нибудь изменится, то ее подписчики узнают об этом из первых уст.

Мария добавила, что у них нет никакого загородного дома, о котором рассказывают представители СМИ.

Супруги с детьми проживают в центре российской столицы.

Напомним, что пара официально оформила отношения только в 2014 году, хотя отношения у них еще со школы.

Кроме того, старшему сыну уже 15 лет, среднему - 13, а младшему - 11.