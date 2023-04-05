Кислотность грунта: как определить ее в домашних условиях

Чтобы определить кислотность почвы, нужно запастись лакмусовой бумажкой, дождевой или дистилированной водой. Залить такой водой несколько горстей грунта, размешать до однородности.

Подождать 15 минут и снова перемешать до однородности. Еще через 5 минут на поверхности земляной кашицы появится жидкость, к которой и нужно приложить лакмусовую бумажку.

Теперь нужно смотреть, в какой цвет она окрасилась - это и станет маркером.

Если бумага стала красной - значит, кислотность высокая (рН - около 5). Оранжевой - значит, кислотность средняя (рН - 5,1-5,5).

Желтый цвет показывает слабокислый состав (рН - 5,6-6). Зеленоватый - свидетельствует о нейтральности почвы. А если цвет ярко-зеленый - это говорит о нейтральности почвы (рН - 7,1-8,5).

Кислотность также можно определить с помощью уксуса или виноградного сока. Для этого на горсть земли нужно пролить 1 ч.л. 9%-ного уксуса. Если жидкость начнет пузыриться - значит, грунт нейтральный или слабощелочной. И содержит нормальное количество калия.

С помощью виноградного сока надо действовать так: в стакан с напитком опустить комочек земли. Если сок изменит цвет и на его поверхности долгое время будут пузырьки - это говорит о нейтральной кислотности грунта. Если видимых изменений нет - кислотность повышена.