Переизбыток автомобилей вызовет ценовую войну, считает UBS

По оценкам UBS, в этом году мировое производство автомобилей превысит продажи на 6 процентов, что приведет к избытку в пять миллионов автомобилей, для перемещения которых потребуется снижение цен.



Полный портфель заказов для большинства автопроизводителей означает, что цены, скорее всего, останутся высокими в первой половине года, считают аналитики банка.



После этого вялый экономический рост и повышение стоимости жизни ограничат возможности потенциальных покупателей позволить себе новые автомобили, что, вероятно, приведет к снижению цен, поскольку автомобили останутся непроданными.



Автопроизводители уже начали снижать цены на электромобили (EV), поскольку растущая стоимость энергии и дороговизна первоначальной стоимости моделей означает, что они становятся все более недоступными.



В январе компания Tesla Элона Маска снизила цены на свои автомобили до 8 000 фунтов стерлингов в Великобритании, поставив некоторые из своих дешевых моделей на одну ступень с такими брендами, как Skoda и Kia.



Между тем, стоимость подержанных электромобилей также падает: средняя цена подержанного электромобиля снизилась на 13% за последний год до £33 060, по данным AutoTrader.