По оценкам UBS, в этом году мировое производство автомобилей превысит продажи на 6 процентов, что приведет к избытку в пять миллионов автомобилей, для перемещения которых потребуется снижение цен.
Полный портфель заказов для большинства автопроизводителей означает, что цены, скорее всего, останутся высокими в первой половине года, считают аналитики банка.
После этого вялый экономический рост и повышение стоимости жизни ограничат возможности потенциальных покупателей позволить себе новые автомобили, что, вероятно, приведет к снижению цен, поскольку автомобили останутся непроданными.
Автопроизводители уже начали снижать цены на электромобили (EV), поскольку растущая стоимость энергии и дороговизна первоначальной стоимости моделей означает, что они становятся все более недоступными.
В январе компания Tesla Элона Маска снизила цены на свои автомобили до 8 000 фунтов стерлингов в Великобритании, поставив некоторые из своих дешевых моделей на одну ступень с такими брендами, как Skoda и Kia.
Между тем, стоимость подержанных электромобилей также падает: средняя цена подержанного электромобиля снизилась на 13% за последний год до £33 060, по данным AutoTrader.
Переизбыток автомобилей вызовет ценовую войну, считает UBS
По прогнозам аналитиков, избыток автомобилей на рынке приведет к ценовой войне между производителями, поскольку спрос не успевает за предложением.
По оценкам UBS, в этом году мировое производство автомобилей превысит продажи на 6 процентов, что приведет к избытку в пять миллионов автомобилей, для перемещения которых потребуется снижение цен.
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