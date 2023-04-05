Байден предлагает $450 млн. для проектов чистой энергии на угольных шахтах

В рамках закона об инфраструктуре 2021 года будет профинансировано до пяти проектов по всей стране, причем как минимум два проекта будут предназначены для солнечных ферм, сообщил Белый дом во вторник.



Белый дом также заявил, что он позволит разработчикам проектов в области чистой энергии воспользоваться миллиардами долларов новых бонусов, которые будут предложены в дополнение к инвестиционным и производственным налоговым кредитам, предоставляемым в рамках закона о снижении инфляции 2022 года.

По словам Белого дома, бонусы будут "стимулировать увеличение инвестиций в чистую энергию в энергетических сообществах, особенно угольных", которые пострадали от десятилетнего снижения добычи угля в США.



Эти меры являются одними из шагов, предпринимаемых администрацией Байдена, поскольку президент-демократ стремится перевести экономику США на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, отказавшись при этом от угля и других видов ископаемого топлива, которые производят парниковые газы, разогревающие планету.

Байден поставил цель сократить выбросы парниковых газов в два раза к 2030 году и достичь экономики с нулевым уровнем выбросов к 2050 году.