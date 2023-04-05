Глава Новосибирска Локоть высказался по поводу требований активистов своего города запретить концерт Киркорова

Анатолий Локоть признался на пресс-конеренции 5 апреля, что не причисляет себя к почитателям таланта Филиппа Киркорова, но ничего плохого об исполнителе сказать не может.

Ни в словах, ни в действиях артиста глава города ничего плохого не видит. Так глава Новосибирска высказался о действиях активистов своего города, требующих отмены концерта эпатажного исполнителя.

Пикет "несогласных" проходил накануне, а выступление певца запланировано на 5 апреля. Судя по высказываниям мэра, отменять мероприятие никто не собирался.

Ранее сообщалось, что поведение и стремление совершенствовать внешность Киркорова оценил психолог Алексей Рощин. Специалист назвал странные поступки певца кризисом среднего возраста, когда большая часть жизни прожита.