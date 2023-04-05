Это не только спасло попытку британской спутниковой компании создать глобальную широкополосную интернет-сеть в небе, но и стало сигналом об амбициях Индии. Этот шаг не только спас попытку британской спутниковой компании создать глобальную сеть широкополосного интернета в небе, но и продемонстрировал амбиции Индии в этом секторе.
Спрос на высокоскоростной интернет из космоса сделал запуск спутников на орбиту процветающим бизнесом. По оценкам Ernst & Young, к 2025 году так называемая космическая экономика вырастет до 600 миллиардов долларов с 447 миллиардов долларов в 2020 году.
Наряду со SpaceX Элона Маска, Россия и Китай были основными поставщиками запусков спутников, учитывая их давние государственные космические программы. Но война в Украине и напряженные отношения Пекина с США означают, что они теперь недоступны для многих потенциальных клиентов. OneWeb обратился к Индии после того, как Россия сорвала первоначальный запуск в прошлом году, взяв в заложники 36 космических аппаратов.
Индия берет верх над Китаем в космической экономике стоимостью 447 миллиардов долларов
В прошлом месяце государственная компания NewSpace India Ltd. запустила три десятка спутников связи с острова у восточного побережья страны для компании OneWeb Ltd.
Это не только спасло попытку британской спутниковой компании создать глобальную широкополосную интернет-сеть в небе, но и стало сигналом об амбициях Индии. Этот шаг не только спас попытку британской спутниковой компании создать глобальную сеть широкополосного интернета в небе, но и продемонстрировал амбиции Индии в этом секторе.
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