Бразильская компания BTG Pactual запускает собственный стейблкоин

Стейблкоин под названием BTG Dol будет доступен на Mynt, крипто-активной платформе банка, и через собственную инвестиционную систему BTG Pactual.



Стейблкоин - это тип криптовалюты, которая привязана к стабильному активу для снижения волатильности.



BTG, крупнейший инвестиционный банк Латинской Америки, заявил, что рассматривает этот актив как новый инструмент для инвесторов, стремящихся "долларизировать" свои портфели, добавив, что он обеспечит "всю систему безопасности актива, такую как надлежащая проверка, борьба с отмыванием денег и процессы соответствия".



"Недавно мы запустили восемь новых активов. На нашей платформе уже есть 22 криптовалюты. Теперь у нас есть собственный стейблкоин", - сказал Марсель Монтейро, глава операционного отдела Mynt.