Стейблкоин под названием BTG Dol будет доступен на Mynt, крипто-активной платформе банка, и через собственную инвестиционную систему BTG Pactual.
Стейблкоин - это тип криптовалюты, которая привязана к стабильному активу для снижения волатильности.
BTG, крупнейший инвестиционный банк Латинской Америки, заявил, что рассматривает этот актив как новый инструмент для инвесторов, стремящихся "долларизировать" свои портфели, добавив, что он обеспечит "всю систему безопасности актива, такую как надлежащая проверка, борьба с отмыванием денег и процессы соответствия".
"Недавно мы запустили восемь новых активов. На нашей платформе уже есть 22 криптовалюты. Теперь у нас есть собственный стейблкоин", - сказал Марсель Монтейро, глава операционного отдела Mynt.
Бразильская компания BTG Pactual запускает собственный стейблкоин
Бразильская компания BTG Pactual заявила во вторник, что запустит стабильную монету, цена которой будет установлена в долларах США по паритету один к одному, поскольку она стремится позиционировать себя на рынке цифровых активов.
Стейблкоин под названием BTG Dol будет доступен на Mynt, крипто-активной платформе банка, и через собственную инвестиционную систему BTG Pactual.
-
-
22:43
Иван Ободов
Водители автобусов напали на министра безопасности в Аргентине
Несколько водителей автобусов, протестующих против убийства своего коллеги в городе Ла Матанса, в провинции Буэнос-Айрес, толкались, пихались, бросали камни и другие элементы в министра безопасности провинции Серхио Берни.
-
22:42
Иван Ободов
Гвадалупе Таддеи возглавила избирательный орган Мексики
В понедельник Гуадалупе Таддей стала первой женщиной, занявшей пост президента Национального института выборов, что стало событием, отмеченным противоречиями избирательной реформы и ее связями с правительством Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
-
-
22:38
Иван Ободов
Северная Корея обвинила США в защите рейдеров посольства Испании
Северная Корея раскритиковала США за отказ выдать человека, обвиняемого в инсценировке взлома посольства Северной Кореи в Испании в 2019 году, заявив, что Вашингтон защищает терроризм, сообщило во вторник государственное СМИ KCNA.
-
-