Частные аналитики сохраняют оценку ВВП Мексики на уровне 1,4% в 2023 году

В "Обзоре ожиданий Citibanamex" двухнедельный прогноз сохраняет небольшое улучшение последних трех опросов, после прогноза 1,1% 21 февраля, после подтверждения роста мексиканской экономики на 3,1% в конце 2022 года и прогноза роста на 3% в этом году, согласно официальным данным.



Согласно опросу 31 аналитической группы из различных банков, брокерских фирм и других трейдеров и брокеров, прогноз роста ВВП Мексики на конец года варьируется от минимума в 0,8 %, оцененного Bank of America, BX+ и Natixis, до максимума в 2,3 %, прогнозируемого XP Investments.



"Консенсус по-прежнему оценивает рост ВВП в 1,4 % к 2023 году с диапазоном прогнозов от 0,8 % до 2,3 %", - говорится в обзоре.