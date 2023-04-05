Частные аналитики сохраняют оценку ВВП Мексики на уровне 1,4% в 2023 году

22:01 2023-04-05

Аналитики частного сектора третью неделю подряд сохраняют оценку роста валового внутреннего продукта Мексики на конец 2023 года на уровне 1,4%, прогнозируя при этом незначительное снижение роста в 2024 году до 1,8%, показал опрос в понедельник.

В "Обзоре ожиданий Citibanamex" двухнедельный прогноз сохраняет небольшое улучшение последних трех опросов, после прогноза 1,1% 21 февраля, после подтверждения роста мексиканской экономики на 3,1% в конце 2022 года и прогноза роста на 3% в этом году, согласно официальным данным.

Согласно опросу 31 аналитической группы из различных банков, брокерских фирм и других трейдеров и брокеров, прогноз роста ВВП Мексики на конец года варьируется от минимума в 0,8 %, оцененного Bank of America, BX+ и Natixis, до максимума в 2,3 %, прогнозируемого XP Investments.

"Консенсус по-прежнему оценивает рост ВВП в 1,4 % к 2023 году с диапазоном прогнозов от 0,8 % до 2,3 %", - говорится в обзоре.