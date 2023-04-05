События произошли около 9:00 по местному времени (15:00 GMT) на пляже перед отелем Fiesta Americana Condesa, на 16,5-м километре проспекта Кукулькан, в так называемой второй очереди гостиничной зоны Канкуна.
Убийство произошло одновременно с началом периода пасхальных каникул в Мексике, одного из самых важных в стране, который совпадает с прибытием тысяч туристов из США, известных как "spring breakers".
Был объявлен так называемый "Красный код", в котором задействованы все муниципальные, государственные и федеральные власти, и установлено ограждение безопасности на двух въездах в гостиничную зону, тот, который соединяется с городом и ведет к международному аэропорту Канкуна. Эта дорога также соединяется с шоссе Канкун-Плайя-дель-Кармен-Тулум.
Местные власти сообщили об аресте подозреваемого в причастности к убийству, но никаких других подробностей пока не сообщается.
Трое подозреваемых наркоторговцев убиты на мексиканском пляже в Канкуне
Вооруженные люди убили трех предполагаемых наркоторговцев на пляже отеля в Канкуне, на мексиканских Карибах, в разгар пасхальных праздников, подтвердила в понедельник Генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо.
События произошли около 9:00 по местному времени (15:00 GMT) на пляже перед отелем Fiesta Americana Condesa, на 16,5-м километре проспекта Кукулькан, в так называемой второй очереди гостиничной зоны Канкуна.
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