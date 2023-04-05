Министерство уже подготовило законопроект о пересмотре Закона о регистрации резидентов, чтобы разрешить выдачу этих телефонных документов в условиях растущего стремления Южной Кореи (где физические наличные деньги уже редко используются) избавиться от кошельков, сообщили источники.
Ожидается, что реформа закона пройдет без проблем в Национальном собрании (парламенте), и с июня следующего года можно будет начать выдавать эти электронные документы для ношения на мобильном устройстве.
По словам чиновников, эти телефонные документы шифруют информацию, содержащуюся в физическом документе, и поэтому их придется выдавать заново, если, например, пластиковый документ будет утерян или его нужно будет обновить.
Фактически, Министерство внутренних дел выдает определенные телефонные документы с прошлого года.
Южная Корея начнет выдавать телефонные ID-карты
Власти Южной Кореи планируют во второй половине 2024 года начать выдачу документов, удостоверяющих личность, которые будут храниться в виде файла на мобильном телефоне и иметь такую же силу, как и физический документ.
Министерство уже подготовило законопроект о пересмотре Закона о регистрации резидентов, чтобы разрешить выдачу этих телефонных документов в условиях растущего стремления Южной Кореи (где физические наличные деньги уже редко используются) избавиться от кошельков, сообщили источники.
-
-
22:43
Иван Ободов
Водители автобусов напали на министра безопасности в Аргентине
Несколько водителей автобусов, протестующих против убийства своего коллеги в городе Ла Матанса, в провинции Буэнос-Айрес, толкались, пихались, бросали камни и другие элементы в министра безопасности провинции Серхио Берни.
-
22:42
Иван Ободов
Гвадалупе Таддеи возглавила избирательный орган Мексики
В понедельник Гуадалупе Таддей стала первой женщиной, занявшей пост президента Национального института выборов, что стало событием, отмеченным противоречиями избирательной реформы и ее связями с правительством Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
-
-
22:38
Иван Ободов
Северная Корея обвинила США в защите рейдеров посольства Испании
Северная Корея раскритиковала США за отказ выдать человека, обвиняемого в инсценировке взлома посольства Северной Кореи в Испании в 2019 году, заявив, что Вашингтон защищает терроризм, сообщило во вторник государственное СМИ KCNA.
-
-