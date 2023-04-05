Южная Корея начнет выдавать телефонные ID-карты

Министерство уже подготовило законопроект о пересмотре Закона о регистрации резидентов, чтобы разрешить выдачу этих телефонных документов в условиях растущего стремления Южной Кореи (где физические наличные деньги уже редко используются) избавиться от кошельков, сообщили источники.



Ожидается, что реформа закона пройдет без проблем в Национальном собрании (парламенте), и с июня следующего года можно будет начать выдавать эти электронные документы для ношения на мобильном устройстве.



По словам чиновников, эти телефонные документы шифруют информацию, содержащуюся в физическом документе, и поэтому их придется выдавать заново, если, например, пластиковый документ будет утерян или его нужно будет обновить.



Фактически, Министерство внутренних дел выдает определенные телефонные документы с прошлого года.