Оппоненты обвиняют президента Венесуэлы Николаса Мадуро в коррупции

В пресс-релизе бывшие депутаты, которые не признают легитимность нынешнего парламента, контролируемого чавистами, обвинили Мадуро и членов его кабинета в том, что они допустили практику "разнузданной коррупции" в CVG, после того как в выходные генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб подтвердил факт арестов.



CVG - это конгломерат государственных горнодобывающих, лесных и электроэнергетических компаний, расположенных, в частности, в штате Боливар на юге Венесуэлы.



В этой связи лидер оппозиции Омар Гонсалес заявил, что "в течение десятилетий мафия захватила все основные компании и демонтировала их одну за другой под бдительным присмотром своих сообщников за рубежом, а также своих сообщников в стране".



Лиз Харамильо, еще один лидер античавесовской партии, подтвердила, что одно из крупнейших хищений в стране могло произойти в CVG, так как она напомнила, что эта отрасль является "историческим эталоном производства" металлов и что она создала более 60 000 прямых рабочих мест.