Перед началом слушаний у Дуарте случился сердечный приступ.
Причинами, приведенными защитой, стали медицинские заключения, которые раскрывают проблемы со здоровьем, имеющиеся у экс-губернатора, что ставит под угрозу его здоровье, а также утверждение, что в последние дни у него был сердечный приступ.
Судье было предложено изменить меру пресечения на домашний арест, использование электронного браслета, периодическую подпись и даже выплату гарантии.
В связи с этим прокуратура представила врача, который обслуживал экс-губернатора в Сересо-де-Акилес Сердан, когда у него возникли осложнения со здоровьем.
Бывшему губернатору города Чиуауа, Сесару Дуарте, отказали в домашнем аресте
Вчера состоялось слушание в Высшем суде Чиуауа, где защита бывшего губернатора PRI представила причины, по которым его клиент должен быть приговорен к домашнему аресту.
Перед началом слушаний у Дуарте случился сердечный приступ.
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