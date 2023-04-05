Бывшему губернатору города Чиуауа, Сесару Дуарте, отказали в домашнем аресте

Перед началом слушаний у Дуарте случился сердечный приступ.



Причинами, приведенными защитой, стали медицинские заключения, которые раскрывают проблемы со здоровьем, имеющиеся у экс-губернатора, что ставит под угрозу его здоровье, а также утверждение, что в последние дни у него был сердечный приступ.



Судье было предложено изменить меру пресечения на домашний арест, использование электронного браслета, периодическую подпись и даже выплату гарантии.



В связи с этим прокуратура представила врача, который обслуживал экс-губернатора в Сересо-де-Акилес Сердан, когда у него возникли осложнения со здоровьем.