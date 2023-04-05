Захваченные в Пуэрто-Рико 39 доминиканцев репатриированы

22:07 2023-04-05

Береговая охрана США сообщила, что репатриировала 39 доминиканских мигрантов, включая восемь женщин и несовершеннолетнего ребенка, после перехвата лодки в пятницу, когда они пытались достичь острова Мона, природного заповедника на западе Пуэрто-Рико.

"Успешный исход этого дела объясняется отличным сотрудничеством между подразделениями реагирования и нашими партнерскими агентствами в Пуэрто-Рико и Доминиканской Республике", - сказал в своем заявлении начальник полиции Сан-Хуана Эдвард Кунигонис.

Лодка была первоначально обнаружена в четверг вечером экипажем самолета морской и воздушной охраны Таможенной и пограничной службы примерно в 38 морских милях от муниципалитета Агуадилья на западе острова.

Катера береговой охраны из сектора Сан-Хуан приказали запустить вертолет MH-60 Jayhawk и перенаправили патрульный катер Joseph Tezanos для перехвата судна.

Мигранты были репатриированы ВМС Доминиканской Республики у берегов Пунта-Каны, за исключением несовершеннолетнего без сопровождения взрослых, который был передан в Национальный совет по делам детей и подростков (Conani) в Доминиканской Республике.