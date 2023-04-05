Национальное правительство и местные власти координируют свои усилия, чтобы избежать трагедии, подобной той, что произошла в 1985 году, когда извержение вулкана и таяние его ледников вызвали сход лавины, разрушившей город Армеро в департаменте Толима, где погибло более 23 000 из 25 000 жителей.
Директор Национального подразделения по управлению рисками стихийных бедствий (UNGRD) Луис Фернандо Веласко заявил, что если правительство страны получит "сложную информацию о ситуации с вулканом", оно даст "инструкции по эвакуации людей".
В интервью радиостанции Ecos del Combeima чиновник сказал, что страна добилась прогресса в предотвращении стихийных бедствий благодаря сети оповещения, и "ясно, что сегодня мы в лучшем положении, чем в 1985 году", имея в виду извержение Невадо-дель-Руис 13 ноября того года, которое вызвало крупнейшее стихийное бедствие в стране.
Колумбия готовится к возможному извержению вулкана
Во вторник колумбийские власти сохранили оранжевый уровень тревоги в связи с возможным извержением вулкана Невадо-дель-Руис в центре страны и начали подготовку на случай чрезвычайной ситуации.
Национальное правительство и местные власти координируют свои усилия, чтобы избежать трагедии, подобной той, что произошла в 1985 году, когда извержение вулкана и таяние его ледников вызвали сход лавины, разрушившей город Армеро в департаменте Толима, где погибло более 23 000 из 25 000 жителей.
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