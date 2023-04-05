"Я прошу прощения за то, что мы не смогли остановить потерю доверия, которая нарастала в течение нескольких лет, и что мы подвели вас", - сказал он акционерам на открытии общего собрания банка.
Председатель совета директоров Credit Suisse выступал чуть более двух недель спустя после того, как банк был поглощен конкурирующим UBS в рамках сделки, поддержанной федеральными властями после обвала фондового рынка, угрожавшего мировой финансовой системе.
На собрание в Цюрихе обиженные акционеры пришли с тушей затонувшего судна с надписью "Crisis Suisse" на носу, которую несла экологическая организация.
С владельцами ценных бумаг, на глазах которых испарились их инвестиции, не было проведено никаких консультаций по поводу слияния, как это предусмотрено правилами.
Председатель совета директоров Credit Suisse извинился перед акционерами
Во вторник председатель совета директоров Credit Suisse Аксель Леманн извинился перед акционерами за крах банка на фоне возмущения и слез инвесторов, потерявших свои деньги.
"Я прошу прощения за то, что мы не смогли остановить потерю доверия, которая нарастала в течение нескольких лет, и что мы подвели вас", - сказал он акционерам на открытии общего собрания банка.
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