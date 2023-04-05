Председатель совета директоров Credit Suisse извинился перед акционерами

"Я прошу прощения за то, что мы не смогли остановить потерю доверия, которая нарастала в течение нескольких лет, и что мы подвели вас", - сказал он акционерам на открытии общего собрания банка.



Председатель совета директоров Credit Suisse выступал чуть более двух недель спустя после того, как банк был поглощен конкурирующим UBS в рамках сделки, поддержанной федеральными властями после обвала фондового рынка, угрожавшего мировой финансовой системе.



На собрание в Цюрихе обиженные акционеры пришли с тушей затонувшего судна с надписью "Crisis Suisse" на носу, которую несла экологическая организация.



С владельцами ценных бумаг, на глазах которых испарились их инвестиции, не было проведено никаких консультаций по поводу слияния, как это предусмотрено правилами.