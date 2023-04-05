Никарагуа регистрирует 245 смертей и 20 559 случаев заболевания covid-19

Органы здравоохранения сообщили о семи новых случаях заболевания за последнюю неделю, в результате чего общее число заболевших достигло 20 559 с момента обнаружения первого пациента в марте 2020 года, смертей нет.



Данные Министерства здравоохранения отличаются от данных Гражданской обсерватории Covid-19, сети независимых врачей, которая следила за пандемией и которая до июля прошлого года сообщала о 6 066 случаях смерти от пневмонии и других осложнений, вызванных коронавирусом, в дополнение к 32 650 подозреваемым случаям - цифры, которые правительство не признает.



Пневмония с 513 смертями была девятой ведущей причиной смерти в 2022 году, согласно национальной карте здравоохранения.



На этот раз пневмония, которая стала причиной 2 330 смертей в 2021 году и 2 844 смертей в 2020 году, что совпадает с первыми двумя годами, когда ковид-19 был объявлен пандемией, не входит в число пяти основных причин смерти в Никарагуа, как это было в те два года, согласно данным национальной карты здравоохранения.