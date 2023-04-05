Калифорния изымает более 1400 единиц оружия без серийных номеров

Изъятия стали возможны благодаря информации, собранной Системой вооруженных и запрещенных лиц (APPS), которая с 2006 года отслеживает владельцев оружия, внесенных в списки запрещенных к владению.



Калифорния - единственный штат, который внедрил эту систему как часть стратегии контроля за оружием.



В список APPS входят люди, осужденные за фелонии или насильственные мисдиминорыѵ , имеющие ограничения по домашнему насилию или страдающие серьезным психическим заболеванием.



В рамках программы APPS в 2022 году Департамент юстиции Калифорнии изъял 1 437 единиц огнестрельного оружия, включая 712 пистолетов, 360 винтовок, 194 дробовика, 80 единиц штурмового оружия, 54 пистолета-призрака, 3 короткоствольных дробовика и 1 пулемет.



Полицейские также изъяли 308 магазинов большой емкости, 2 123 магазина стандартной емкости и 281 299 патронов.