Изъятия стали возможны благодаря информации, собранной Системой вооруженных и запрещенных лиц (APPS), которая с 2006 года отслеживает владельцев оружия, внесенных в списки запрещенных к владению.
Калифорния - единственный штат, который внедрил эту систему как часть стратегии контроля за оружием.
В список APPS входят люди, осужденные за фелонии или насильственные мисдиминорыѵ , имеющие ограничения по домашнему насилию или страдающие серьезным психическим заболеванием.
В рамках программы APPS в 2022 году Департамент юстиции Калифорнии изъял 1 437 единиц огнестрельного оружия, включая 712 пистолетов, 360 винтовок, 194 дробовика, 80 единиц штурмового оружия, 54 пистолета-призрака, 3 короткоствольных дробовика и 1 пулемет.
Полицейские также изъяли 308 магазинов большой емкости, 2 123 магазина стандартной емкости и 281 299 патронов.
Калифорния изымает более 1400 единиц оружия без серийных номеров
Более 1400 единиц огнестрельного оружия, включая 54 самодельных пистолета-"призрака" без идентифицирующих серийных номеров, было изъято в 2022 году в Калифорнии у владельцев запрещенного оружия в рамках уникальной американской программы.
Изъятия стали возможны благодаря информации, собранной Системой вооруженных и запрещенных лиц (APPS), которая с 2006 года отслеживает владельцев оружия, внесенных в списки запрещенных к владению.
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