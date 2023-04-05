"В отношениях (между Венесуэлой и Бразилией) наступил новый момент, который означает хорошие новости для наших народов", - заявил Пенья в Твиттере, где сообщил, что в ходе встречи были рассмотрены "вопросы двустороннего сотрудничества", которые он не уточнил.
Обе страны разработали "интенсивную" повестку дня встреч и обменов для обновления вопросов, составляющих карту сотрудничества, говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел Венесуэлы о встрече.
"Отношения с Бразилией были в спящем состоянии в течение нескольких лет, (...) сейчас мы находимся в новом моменте дипломатии, и оба президента (венесуэльский Николас Мадуро и бразильский Луис Инасиу Лула да Силва) поставили их в приоритет", - сказал Пенья, слова которого приводятся в пресс-релизе МИДа.
23 марта министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль и его бразильский коллега Мауро Виейра во время встречи в Доминиканской Республике обсудили двустороннюю повестку дня, чтобы "продолжить продвижение" на "новом этапе дипломатических отношений".
Венесуэла и Бразилия рассматривают сотрудничество для развития двусторонних отношений
Заместитель министра Венесуэлы по делам Латинской Америки Рандер Пенья и поверенный в делах Бразилии в этой карибской стране Флавио Масиейра в ходе встречи в понедельник рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества.
"В отношениях (между Венесуэлой и Бразилией) наступил новый момент, который означает хорошие новости для наших народов", - заявил Пенья в Твиттере, где сообщил, что в ходе встречи были рассмотрены "вопросы двустороннего сотрудничества", которые он не уточнил.
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