Вице-президент Доминиканской Республики встретился с Фумио Кисидой в Токио для установления более тесных связей

Пенья сделал визит вежливости Кисиде в офисе премьер-министра в японской столице во вторник, в предпоследний день своей поездки в азиатскую страну.



"Я хотел бы углубить двусторонние связи с вашей страной и подтвердить наше сотрудничество для укрепления наших отношений", - сказал японский лидер в начале встречи, открытой для СМИ.



Пенья передал Кисиде извинения президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера, который первоначально планировал посетить Японию, но не смог этого сделать "в силу возникших обстоятельств", в результате чего вице-президент возглавил доминиканскую делегацию.



Вице-президент передал японскому лидеру письмо от Абинадера с приглашением посетить Доминиканскую Республику "при любой возможности" и рассказал о своем визите в прошлое воскресенье в японский город Хиросима, откуда Кисида родом и который известен тем, что 6 августа 1945 года подвергся первой в истории атомной бомбардировке.