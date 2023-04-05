Пенья сделал визит вежливости Кисиде в офисе премьер-министра в японской столице во вторник, в предпоследний день своей поездки в азиатскую страну.
"Я хотел бы углубить двусторонние связи с вашей страной и подтвердить наше сотрудничество для укрепления наших отношений", - сказал японский лидер в начале встречи, открытой для СМИ.
Пенья передал Кисиде извинения президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера, который первоначально планировал посетить Японию, но не смог этого сделать "в силу возникших обстоятельств", в результате чего вице-президент возглавил доминиканскую делегацию.
Вице-президент передал японскому лидеру письмо от Абинадера с приглашением посетить Доминиканскую Республику "при любой возможности" и рассказал о своем визите в прошлое воскресенье в японский город Хиросима, откуда Кисида родом и который известен тем, что 6 августа 1945 года подвергся первой в истории атомной бомбардировке.
Вице-президент Доминиканской Республики встретился с Фумио Кисидой в Токио для установления более тесных связей
Вице-президент Доминиканской Республики Ракель Пенья встретилась сегодня в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в рамках своей официальной поездки в Японию, во время которой оба продемонстрировали свою готовность укреплять двусторонние связи.
Пенья сделал визит вежливости Кисиде в офисе премьер-министра в японской столице во вторник, в предпоследний день своей поездки в азиатскую страну.
-
-
22:43
Иван Ободов
Водители автобусов напали на министра безопасности в Аргентине
Несколько водителей автобусов, протестующих против убийства своего коллеги в городе Ла Матанса, в провинции Буэнос-Айрес, толкались, пихались, бросали камни и другие элементы в министра безопасности провинции Серхио Берни.
-
22:42
Иван Ободов
Гвадалупе Таддеи возглавила избирательный орган Мексики
В понедельник Гуадалупе Таддей стала первой женщиной, занявшей пост президента Национального института выборов, что стало событием, отмеченным противоречиями избирательной реформы и ее связями с правительством Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
-
-
22:38
Иван Ободов
Северная Корея обвинила США в защите рейдеров посольства Испании
Северная Корея раскритиковала США за отказ выдать человека, обвиняемого в инсценировке взлома посольства Северной Кореи в Испании в 2019 году, заявив, что Вашингтон защищает терроризм, сообщило во вторник государственное СМИ KCNA.
-
-