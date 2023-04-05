Это заявление было сделано трибуналом, рассматривающим последнее дело запрещенного кенийского бегуна. Комиссия из трех человек выявила "модель поведения" в защите, используемой спортсменами, обвиненными в употреблении допинга.
Трибунал проводил расследование в отношении бегуна на средние дистанции Эглая Нальяни, который вчера был дисквалифицирован на восемь лет за три нарушения правил, включая наличие и использование запрещенных веществ, а также фальсификацию или попытку фальсификации допинг-контроля.
Было установлено, что поддельные документы, представленные Нальяньей, были похожи на те, что были в другом недавнем деле, связанном с кенийкой Бетти Лемпус, которая в январе была дисквалифицирована на пять лет.
Допинг в Кении: Медицинские работники помогают наркотическим мошенникам
Согласно докладу, медицинские работники в Кении помогают элитным спортсменам скрывать употребление допинга.
Это заявление было сделано трибуналом, рассматривающим последнее дело запрещенного кенийского бегуна. Комиссия из трех человек выявила "модель поведения" в защите, используемой спортсменами, обвиненными в употреблении допинга.
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