Северная Корея обвинила США в защите рейдеров посольства Испании

Посольство Северной Кореи в Мадриде опубликовало заявление по случаю четвертой годовщины рейда, в ходе которого группа мужчин связала и засунула кляп в рот сотрудникам на несколько часов, а затем скрылась с компьютерами и другими устройствами.



Пхеньян осудил инцидент как "серьезное нарушение суверенитета и террористическую атаку", но обвинил США в том, что они не провели тщательного расследования деятельности группы и отказались выдать ее лидера Кристофера Ана, назвав это нарушением международного права.



Ан, бывший морской пехотинец США, работавший правозащитником, был арестован в Лос-Анджелесе в апреле 2019 года, но через три месяца освобожден под залог в 1,3 миллиона долларов.



"Ан должен быть сурово наказан, поскольку он нанес серьезный психический, физический и материальный ущерб членам дипломатического персонала и их семьям", - говорится в заявлении посольства, переданном агентством KCNA.



"Однако США открыто защищают и поощряют террористические акты против наших граждан за рубежом на основании необоснованных заявлений", - добавили в посольстве.