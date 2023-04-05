Посольство Северной Кореи в Мадриде опубликовало заявление по случаю четвертой годовщины рейда, в ходе которого группа мужчин связала и засунула кляп в рот сотрудникам на несколько часов, а затем скрылась с компьютерами и другими устройствами.
Пхеньян осудил инцидент как "серьезное нарушение суверенитета и террористическую атаку", но обвинил США в том, что они не провели тщательного расследования деятельности группы и отказались выдать ее лидера Кристофера Ана, назвав это нарушением международного права.
Ан, бывший морской пехотинец США, работавший правозащитником, был арестован в Лос-Анджелесе в апреле 2019 года, но через три месяца освобожден под залог в 1,3 миллиона долларов.
"Ан должен быть сурово наказан, поскольку он нанес серьезный психический, физический и материальный ущерб членам дипломатического персонала и их семьям", - говорится в заявлении посольства, переданном агентством KCNA.
"Однако США открыто защищают и поощряют террористические акты против наших граждан за рубежом на основании необоснованных заявлений", - добавили в посольстве.
Северная Корея обвинила США в защите рейдеров посольства Испании
Северная Корея раскритиковала США за отказ выдать человека, обвиняемого в инсценировке взлома посольства Северной Кореи в Испании в 2019 году, заявив, что Вашингтон защищает терроризм, сообщило во вторник государственное СМИ KCNA.
Посольство Северной Кореи в Мадриде опубликовало заявление по случаю четвертой годовщины рейда, в ходе которого группа мужчин связала и засунула кляп в рот сотрудникам на несколько часов, а затем скрылась с компьютерами и другими устройствами.
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