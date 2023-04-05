"Честно говоря, мой мозг как будто не понимал, что происходит", - рассказал он BBC. "Это был момент благоговения", - добавил он, сказав, что сначала подумал, что холодное ощущение на спине - это его бутылка с водой.
"Я почувствовал, как прохладное ощущение как бы ползет вверх по моей рубашке", - сказал он, подумав, что, возможно, он не закрыл бутылку должным образом, и вода могла стекать по его рубашке.
"Когда я повернулся влево и посмотрел вниз, я увидел, что кобра [...] откинула голову назад под сиденье". После этого он совершил экстренную посадку на рейс из Блумфонтейна в Преторию. В частном самолете Beechcraft Baron 58 находились четыре пассажира, а также змея.
Укус капской кобры смертелен и может убить человека всего за 30 минут, поэтому, не желая вызывать панику, г-н Эразмус говорит, что он хорошо подумал, прежде чем спокойно сообщить пассажирам, что на борту находится еще один нежелательный путешественник.
Он также "очень боялся, что змея могла уйти в заднюю часть и вызвать массовую панику".
Смертоносную кобру обнаружили в кабине пилота во время полета
Для южноафриканского пилота Рудольфа Эразмуса это был обычный полет, пока он не заметил дополнительного пассажира в своем самолете на высоте 11 000 футов.
"Честно говоря, мой мозг как будто не понимал, что происходит", - рассказал он BBC. "Это был момент благоговения", - добавил он, сказав, что сначала подумал, что холодное ощущение на спине - это его бутылка с водой.
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