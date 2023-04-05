Гвадалупе Таддеи возглавила избирательный орган Мексики

Кроме того, в должность вступили три новых члена совета: Рита Белла Лопес, Артуро Кастильо и Хорхе Монтаньо.



В ходе краткой и торжественной церемонии, состоявшейся в зале заседаний INE, четыре новых члена совета, избранных методом инсакуляции, принесли присягу, в которой пообещали "хранить и поддерживать" Конституцию Мексики и выполнять свою работу "лояльно и патриотично".



В своей заключительной речи Таддеи пообещал вести диалог с политическими силами, но призвал их уважать решения, принятые органом.



"Я призываю всех нас заняться текущими делами: организацией организаций аккуратным и отличным образом", - подчеркнул он.



Он также затронул вопрос о высокой стоимости работы НИС для государственного бюджета, один из наиболее критикуемых Лопесом Обрадором вопросов, и призвал подумать о модернизации, которую можно провести, чтобы удешевить работу НИС без ущерба для качества выборов.