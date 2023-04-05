Водители автобусов напали на министра безопасности в Аргентине

Гнев водителей был вызван тем, что водитель автобуса маршрута 620 был убит рано утром в понедельник, когда воры сели в транспортное средство, чтобы ограбить его, и столкнулись с полицейским, который ехал в этом транспортном средстве, проезжая через Ла Матанза.



Берни говорил о блокпостах, устроенных водителями на проспекте Генерала Паса (который отделяет аргентинскую столицу от провинции Буэнос-Айрес) и шоссе № 3, которые дополнили решение о забастовке по всей западной части Большого Буэнос-Айреса, о чем сообщил профсоюз транспортников, Unión Tranviarios Automotor (UTA).



Министр безопасности, которого сопровождал министр транспорта Хорхе Д'Онофрио, подвергся крикам со стороны водителей, которые избили его, бросали в него камни и палки и толкнули к стене, где он упал, а затем поднялся.



Берни, у которого правая сторона носа была в крови, оказался зажат между стеной, а полиция и журналисты составили живой щит против разъяренных водителей.