Гнев водителей был вызван тем, что водитель автобуса маршрута 620 был убит рано утром в понедельник, когда воры сели в транспортное средство, чтобы ограбить его, и столкнулись с полицейским, который ехал в этом транспортном средстве, проезжая через Ла Матанза.
Берни говорил о блокпостах, устроенных водителями на проспекте Генерала Паса (который отделяет аргентинскую столицу от провинции Буэнос-Айрес) и шоссе № 3, которые дополнили решение о забастовке по всей западной части Большого Буэнос-Айреса, о чем сообщил профсоюз транспортников, Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Министр безопасности, которого сопровождал министр транспорта Хорхе Д'Онофрио, подвергся крикам со стороны водителей, которые избили его, бросали в него камни и палки и толкнули к стене, где он упал, а затем поднялся.
Берни, у которого правая сторона носа была в крови, оказался зажат между стеной, а полиция и журналисты составили живой щит против разъяренных водителей.
Водители автобусов напали на министра безопасности в Аргентине
Несколько водителей автобусов, протестующих против убийства своего коллеги в городе Ла Матанса, в провинции Буэнос-Айрес, толкались, пихались, бросали камни и другие элементы в министра безопасности провинции Серхио Берни.
Гнев водителей был вызван тем, что водитель автобуса маршрута 620 был убит рано утром в понедельник, когда воры сели в транспортное средство, чтобы ограбить его, и столкнулись с полицейским, который ехал в этом транспортном средстве, проезжая через Ла Матанза.
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