«Ведомости»: российские банки жалуются на нехватку юаней

23:49 2023-04-05

Издание «Ведомости» сообщает, что в российских банках не хватает китайских юаней.

Это привело к росту покупок данной валюты у Банка России через своп. По таким сделкам предусмотрена обратная продажа валюты впоследствии с выплатой процентов.

Аналитики считают, что растущий объем подобных покупок может привести к ослаблению российского рубля.

Ранее у кредитных организаций РФ не возникало дефицита юаней, но за 4 апреля банки купили у ЦБ 2,8 млрд юаней.

В материале сказано, что нехватка китайской валюты могла возникнуть из-за рекордных показателей торговли юанем на Московской бирже.

Второй месяц подряд показатель достигает 2 трлн рублей, что в 74 раза превышает уровень начала прошлого года.