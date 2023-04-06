ACI назвал самый загруженный аэропорт в мире по итогам 2022 года

Девятый раз подряд им стал аэропорт Дубая. В 2022 году здесь наблюдался рост пассажиропотока на 127% в сравнении с предыдущим годом.

Объем пассажиропотока в аэропорту Дубая в 2022 году превысил 66 миллионов человек. Второе место занял аэропорт Хитроу в Лондоне с 58,24 миллиона пассажиров.

В первую десятку рейтинга ACI вошли аэропорта Амстердама, Парижа, Стамбула, Франкфурта, Мадрида, Дохи, Сингапура, а также аэропорт Гатвик в Лондоне.

Ранее сервис OneTwoTrip опубликовал статистику, согласно которой россияне чаще всего в марте летали в Турцию, ОАЭ и Казахстан.