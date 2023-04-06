Во Франции обнаружено 2000-летнее римское святилище и близлежащее захоронение

Ла-Шапель-де-Фужере — небольшой город недалеко от Ренна, примерно в 320 км к юго-западу от Парижа. Ренн был основан Римской империей примерно в конце первого века до нашей эры, как сообщают французские официальные лица в археологическом атласе этого района.

В пресс-релизе говорится, что археологи нашли свидетельства важного места римской оккупации в Ла-Шапель-де-Фужере. Руины включали святилище, термальную баню и могильник.

По словам экспертов, святилище, которому около 2000 лет, было посвящено Марсу, римскому богу войны, и было построено в начале римского периода.

В святилище были обнаружены статуя Марса и многочисленные виды оружия, такие как мечи и наконечники копий. Оружие, вероятно, было оставлено в качестве подношений преданными солдатами.

По словам археологов, соседняя термальная баня была деревянным общественным зданием. Там хранили предметы повседневного обихода, например, глиняную посуду.

Неподалеку археологи обнаружили могильник, или некрополь, относительно неожиданную находку, говорится в сообщении. В могильнике было 40 могил.

По словам экспертов, некрополю было около 1500 лет, и он использовался в течение третьего и четвертого веков. К четвертому веку все это место было заброшено.