Агрессивные индюки терроризируют жителей одного из городков Массачусетса

По словам полиции, в разгар сезона размножения птиц, который длится с марта по май, наблюдается рост активности индеек.

Однако агрессивный характер индеек является результатом того, что животное привыкает к людям, потому что люди кормят их — намеренно или непреднамеренно.

«Лучшее, что мы можем сделать, чтобы обуздать такое поведение, — это перестать их кормить», — говорят в полиции.

По словам полиции, индейки также часто принимают свое отражение, например, в автомобилях или окнах, за других индеек.

По словам полиции, это может быть основной причиной сообщений о нападениях индеек на автомобили часто с людьми внутри них или людьми, пытающимися выйти из машин.