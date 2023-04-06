«Операция Cookie Monster»: действия международной полиции захватывают рынок даркнета

Баннер, размещенный на сайте Genesis Market поздно вечером во вторник, сообщил, что домены, принадлежащие организации, были конфискованы ФБР. На сайте также красовались логотипы других европейских, канадских и австралийских полицейских организаций, а также логотип компании Qintel, занимающейся кибербезопасностью.

«По нашим оценкам, Genesis является одним из самых значительных рынков доступа в любой точке мира», — сказал Роб Джонс, генеральный директор NCA по управлению угрозами.

По оценкам Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании NCA, на сервисе было размещено около 80 миллионов учетных данных и цифровых отпечатков пальцев, украденных у более чем 2 миллионов человек.

Заместитель генерального прокурора Министерства юстиции США Лиза Монако в своем заявлении сообщила, что многие пользователи форума были арестованы во вторник.

Британские власти заявили, что в операции, которую возглавляли ФБР и голландская национальная полиция, участвовали 17 стран, в результате которой было проведено около 120 арестов, более 200 обысков.

Genesis специализируется на продаже цифровых продуктов, особенно «отпечатков пальцев браузера», собранных с компьютеров, зараженных вредоносным ПО.