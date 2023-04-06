Дегтярное мыло - лучшее средство в борьбе с прыщами и угрями, псориазом и экземой

Дегтярное мыло активно используется в косметологии как в настоящее время, так и много лет назад.

Деготь, входящий в состав средства гигиены - отличный антисептик, помогающий избавиться от угревой сыпи, в лечении таких серьезных заболеваний как псориаз и экзема.

Для того чтобы прыщи не преследовали, достаточно умываться особым мылом 2-3 раза в неделю. Тело также скажет "спасибо", если использовать для его очистки деготь.

Отличный пилинг получают из пены средства и используют как маску для лица, нанося на несколько минут.

Средство гигиены применяют и для ухода за волосами. Средство способно избавить от перхоти и даже помочь в борьбе с выпадением волос.

Дегтярное мыло незаменимо для тех, кого мучает псориаз и иные кожные недуги.

Безусловно, во всем нужно чувство меры.

Деготь - аллерген, по этой причине начинать его применять стоит осторожно.

Нельзя применять такое мыло для умывания чаще двух раз в день по той причине, что оно сильно сушит кожу. Рекомендованная доза и вовсе 2-3 раза в неделю.