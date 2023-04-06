Ученица 8 класса из Подмосковья заказала убийство матери, которая запрещала дочке жить с парнем

Балашиха (город в Подмосковье) не может прийти в себя после чудовищного преступления, произошедшего 24 марта.

Ученица 8 класса, с которой мать сдувала пылинки, решила убрать родительницу с пути, заказав ее убийство.

Дело в том, что школьница не знала ни в чем отказа, но, повстречав 15-летнего юношу, заявила, что желает жить с ним вместе.

Мама впервые в жизни сказала наследнице "нет". Девушка не привыкла к такому, а поэтому вопрос решила радикальным образом.

Любимая дочь наняла 16-летних убийц, чтобы те "убрали" несговорчивую родительницу.

Подростки за 350 000 российских рублей согласились на преступление. Они задушили 38-летнюю женщину в ее собственной квартире, куда впустила их жестокая восьмиклассница.

Не только жизнь вместе с парнем толкнула дочь на чудовищный поступок, а и накопления матери, которые позволили бы "влюбленным" жить-не тужить долгое время.