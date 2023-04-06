Шишкина: после присоединения к России в ДНР отменили смертную казнь

Днём 6 апреля член Совета по правам человека при президенте России Елена Шишкина публично заявила, что после того, как ДНР стала частью Российской Федерации, в республике была отменена смертная казнь в качестве исключительной меры наказания. По данным Шишкиной, ранее вынесенные приговоры о смертной казни не будут исполнены.

Политик подчёркивает, что после вхождения Донецкой Народной республики в состав России её законодательство не должно вступать в конфликт с российским, в то время как в РФ действует мораторий на смертную казнь. Елена Шикина отмечает, что Уголовный Кодекс Российской Федерации действует в ДНР с октября 2022 года.

Характерно, что ранее сотрудник Совета Федерации Андрей Клишас в беседе с журналистами уведомил, что российская Конституция запрещает делать исключения из оратория на смертную казнь, ввиду чего данная мера уголовного наказания не может быть применена в стране.

Также известно, что мораторий на смертную казнь в Донецкой Народной республике был отменён в июле минувшего года, однако со 2 октября 2022 года донецкое законодательство не может противоречить российскому, поскольку ДНР стало полноправным субъектом России.

30 сентября 2022 года республики Донбасса в лице ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская область официально вошли в состав РФ по итогам референдумов в данных регионах. Позднее Владимир Зеленский заявил, что правительство Украины отказывается от переговоров с Россией и хочет вернуть утраченные территории под свой контроль военным путём.