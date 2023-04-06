Захарова: после 74 лет существования блоку НАТО «пора на пенсию»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждает, что военно-политический блок НАТО, к текущему моменту просуществовавший уже семьдесят четыре года, не в состоянии похвастаться какими-либо достижениями, кроме вторжений в другие государства и убийств их мирных жителей.

По мнению Захаровой, накануне очередной жертвой Североатлантического альянса стала Финляндия, примкнувшая к составу данной организации, после чего финское правительство утратило свой уникальный голос на внешнеполитической арене, а сама страна фактически потеряла независимость.

Мария Захарова считает, что администрация НАТО выстраивает под себя архитектуру безопасности европейского региона, однако это идёт в разрез с национальными интересами России, поскольку западный блок поступательно расширяется по направлению к российским суверенным границам.

При этом Захарова уверена, что на самом деле концепция существования Североатлантического альянса не имеет ничего общего с безопасностью, напротив, делая существующее мироустройство ещё более угрожающим для государств, не желающих следовать натоцентричному курсу.

Резюмируя, Мария Захарова выразила уверенность в том, что после 74-ёх лет существования НАТО доказало провальность данной организации и обязано "уйти на пенсию".