Фантастический урожай стручковой фасоли: как его добиться

Для посадки нужно выбрать солнечный, защищённый от ветра участок. За пару недель до посева внести подкормку: по 1 ст.л. суперфосфата и азофоски, 3 кг компоста и 1 ст. древесной золы. Все это - на 1 кв. м.

Семена передп посевом для ускорения прорастания и обеззараживания нужно поместить в слабый раствор марганцовки на полчаса.

Сажать на глубине 4–5 см. Для вьющейся фасоли лунки должны быть на расстоянии 60 см, кустовой — 40 см. Дистанция между рядами - 20-30 см. Перед посадкой землю полить и подождать, пока впитается вода. В каждую лунку положить по 2 боба и присыпать грунтом.

Для опоры вбить по краям ряда 2 колышка высотой около 2 м, натянуть между ними сетку. Кустовой фасоли опора не требуется.

Семена прорастают в среднем через 1–2 недели. Чем теплее грунт и воздух, тем быстрее появятся всходы. Если проклюнулись сразу 2 ростка, слабый нужно выдернуть.

Для защиты от пересыхания почвы грядки нужно замульчировать торфом, опилками либо соломой. Можно использовать в этих целях и свежескошенную траву. Поливать под корень по необходимости - из расчета 1-2 л воды на растение.

Подкормить один раз - когда начнут формироваться бутоны. Для этого (из расчета на 1кв.м) внести 15 г суперфосфата и 50 г древесной золы. Насыпать удобрения возле растений, почву разрыхлить и полить.

Стручки созревают примерно за 10 дней с момента завязывания. Урожай нужно снимать каждый 2 дня - чтобы стручки не перезревали и не лопались.