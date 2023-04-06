Михалкова отомстила Богданову, плюнув ему в лицо прямо на сцене

Бывшая участница популярной команды КВН "Уральские пельмени" Юлия Михайлова и актер Роман Богданов, с которым артистка играет в одном спектакле, в последнее время развлекают посетителей театра не только игрой на сцене, но и вызывающими выходками.

Несколько недель назад Богданов плюнул Михайловой в лицо, когда все актеры постановки вышли на поклон зрителям.

После выходки Романа Юлия не давала никаких комментариев, а все почему... А потому, что ждала удобного случая, чтобы отомстить наглецу.

Артисты играли вместе в театре Терезы Дуровой. Актриса сначала раскритиковала творчество Богданова, а потом сделала тоже самое, что и коллега с ней - плюнула ему в лицо.

Ошарашенный артист стоял, не в силах вымолвить ни слова.

Через какое-то время актер очухался, решив, что последнее слово должно остаться за ним. Он стал исполнять свои композиции, спрашивая публику, как она относится к его творениям.