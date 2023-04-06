Вылитый отец: Киркоров в образе седовласого старца приехал с концертом в Новосибирск

Интересно, что Филипп Киркоров, то пытается всех поразить молодостью, то вдруг предстал перед публикой в образе старца.

Так, в Новосибирск исполнитель прибыл весь седой. Журналисты, бравшие у певца интервью и делавшие его фото, заметили, что Филипп Бедросович в таком виде очень похож на своего 90-летнего отца Бедроса Киркорова.

Возможно, вечно молодящийся артист вдруг постарел из-за протестов активистов в том самом Новосибирске "в его честь". Жители города накануне концерта устроили пикет против выступления знаменитости, назвав его "содомитом".

Правда, мероприятие, запланированное на 5 апреля, все же состоялось.

Глава города Анатолий Локоть, выступая вчера утром (5 апреля) на пресс-конференции, заявил, что у него нет оснований для отмены культурного события.

К слову, мэр не стал скрывать, что поклонником творчества певца не является.